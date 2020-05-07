Adıyaman'daki operasyonda teröristlerin bombalanma anı kamerada - Son Dakika

Adıyaman'daki operasyonda teröristlerin bombalanma anı kamerada

Adıyaman'daki operasyonda teröristlerin bombalanma anı kamerada İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birimlerince gerçekleştirilen ve hava destekli operasyonda teröristlerin bombalanması anı kameralara yansıdı.

Adıyaman'daki operasyonda teröristlerin bombalanma anı kamerada ADIYAMAN - İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birimlerince gerçekleştirilen ve hava destekli operasyonda teröristlerin bombalanması anı kameralara yansıdı. İçişleri Bakanlığı İç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildiğini ve operasyonun devam ettiğini açıkladı. Bölge kırsalında gizlenen teröristlerin yapılan bombardıman ile etkisiz hale getirilmesi anı kameraları yansıdı. Türk savaş uçakları tarafından atılan bombaların ardından bölgede dumanlar yükseldiği görülürken o anlar çevredeki yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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