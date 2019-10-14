Son Dakika Haberleri: Adıyamanlı çobandan Cumhurbaşkanına çağrı
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Adıyamanlı çobandan Cumhurbaşkanına çağrı

2 saat önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşayan çoban Ahmet Yaman, Cumhurbaşkanına çağrıda bulunarak, "Beni yem olarak bırakın sonrada pilotlar teröristleri vursun" dedi.

Adıyamanlı çobandan Cumhurbaşkanına çağrı, System.String[]

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşayan çoban Ahmet Yaman, Cumhurbaşkanına çağrıda bulunarak, "Beni yem olarak bırakın sonrada pilotlar teröristleri vursun" dedi.


Samsat ilçesinde daha önce yaşanan iki deprem nedeniyle konteynerde yaşayan 60 yaşındaki çoban Ahmet Yaman'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözleri duygulandırdı. Fırat'ın doğusuna yapılan harekata katılmak istediğini söyleyen Yaman, Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduğunu kaydetti.


Ahmet Yaman, "Buradan Cumhurbaşkanımıza kurban olayım. Allah onu başımızdan eksik etmesin, Allah onu beladan korusun. Zafer her yerde her zaman bizimdir. Bu kahpe Amerika ne istiyor. Sağ olsun, var olsun Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin babası, Türk milleti daima arkasındadır. Recep Tayyip Erdoğan'ın indirdiği taşı kimse kaldıramaz. Türk milleti birlik ve beraberlik ile arkasındadır. Ben de çoban olarak bu harekata katılmak istiyorum. Beni yem olarak oraya indirsinler. Onlar başıma toplansın. Bizim pilotumuza Cenabı Allah bir kuvvet bir güç versin, onların hepsini süpürsün. Mehmetçiğimizin kanı dökülmeden Allah'ın izni ile biz onları süpüreceğiz. Ben çoban olarak bu harekata katılmak istiyorum. Yüce Allah'tan diliyorum, Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Ben orada şehit olmak istiyorum, beni oraya göndermenizi istiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Ahmet Yaman, Adıyaman, Samsat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:04 Kaynak: İHA
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