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ADLİYE ÇIKIŞI KAVGADA YARALANAN 4 KİŞİDEN 1'İ KURTARILAMADI - Son Dakika

ADLİYE ÇIKIŞI KAVGADA YARALANAN 4 KİŞİDEN 1'İ KURTARILAMADI

25.01.2022 11:45

DİYARBAKIR Adliyesi'nde görülen dava sonrası çıkışta iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden Serkan Garlı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR Adliyesi'nde görülen dava sonrası çıkışta iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 4 kişiden Serkan Garlı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 10 kişiden 7'si serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde, Diyarbakır Adliyesi'nin karşısındaki Lise Caddesi'nde meydana geldi. Aralarındaki husumet nedeniyle davalık olan Garlı ve Bekmezcioğlu ailelerinin bireyleri duruşma çıkışı tartıştı. Polis ekipleri araya girerek tarafları uzaklaştırdı. Ancak bir süre sonra taraflar yeniden karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 kişi gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Serkan Garlı, bugün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

ADLİYE ÇIKIŞI KAVGADA YARALANAN 4 KİŞİDEN 1'İ KURTARILAMADI
ADLİYE ÇIKIŞI KAVGADA YARALANAN 4 KİŞİDEN 1'İ KURTARILAMADI
ADLİYE ÇIKIŞI KAVGADA YARALANAN 4 KİŞİDEN 1'İ KURTARILAMADI
ADLİYE ÇIKIŞI KAVGADA YARALANAN 4 KİŞİDEN 1'İ KURTARILAMADI
ADLİYE ÇIKIŞI KAVGADA YARALANAN 4 KİŞİDEN 1'İ KURTARILAMADI
ADLİYE ÇIKIŞI KAVGADA YARALANAN 4 KİŞİDEN 1'İ KURTARILAMADI

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Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADLİYE ÇIKIŞI KAVGADA YARALANAN 4 KİŞİDEN 1'İ KURTARILAMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADLİYE ÇIKIŞI KAVGADA YARALANAN 4 KİŞİDEN 1'İ KURTARILAMADI - Son Dakika
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