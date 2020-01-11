Adrasan yolunda heyelan sebebiyle çökme yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adrasan yolunda heyelan sebebiyle çökme yaşandı - Son Dakika

Adrasan yolunda heyelan sebebiyle çökme yaşandı

6 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı tatil merkezi Adrasan yolunda heyelan sebebiyle çökme meydana geldi.

Adrasan yolunda heyelan sebebiyle çökme yaşandı, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı tatil merkezi Adrasan yolunda heyelan sebebiyle çökme meydana geldi.


Dün akşam saatlerinde hafif çatlakların oluşmaya başladığı yolda sabah saatlerinde çatlaklar büyümeye başladı. Kumluca Antalya karayolu Belen Kavşağı'ndan ayrılıp Adrasan'a giden yolun 4. kilometresinde meydana gelen çökme, vatandaşlar tarafından fark edilip karayolları ekiplerine bildirildi. İhbarı üzerine gelen karayolları ekipleri, yolda levhalarla önlem aldı.


Adrasan yolunda heyelan yaşanan bölümde trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Geçen yılda aynı yerde heyelan nedeniyle çökme meydana gelmiş ve yol karayolları ekiplerinin anında müdahalesiyle dolgu yapılarak asfaltlanmıştı. - ANTALYA

Kumluca, Antalya, Adrasan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:21 Kaynak: İHA
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