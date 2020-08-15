Adrenalin tutkunları Uçmakdere'de gökyüzüne dokunuyor - Son Dakika

Adrenalin tutkunları Uçmakdere'de gökyüzüne dokunuyor

Ekstrem spor tutkunları, maviyle yeşilin bir arada olduğu Şarköy ilçesindeki Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşıyor.

Ekstrem spor tutkunları, maviyle yeşilin bir arada olduğu Şarköy ilçesindeki Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşıyor.

Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Uçmakdere Mahallesi'ne Tekirdağ'ın yanı sıra İstanbul ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, hem doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor hem de yamaç paraşütüyle gökyüzüyle buluşuyor.

Bölgede yamaç paraşütü yaparak gökyüzüyle buluşmanın heyecanını yaşayan ziyaretçiler, doğayla iç içe zaman geçirme imkanı da buluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın ekstrem spor turizminde de tercih edilen en güzel şehirlerden olduğunu söyledi.

Hacıoğlu, Uçmakdere'nin her mevsim uçuşa elverişli bir bölge olduğunu belirterek, "Bölge son zamanlarda yamaç paraşütü yapanlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Uçmakdere bu aktivite için çok elverişli. Buraya gelenler doğanın tadını çıkarıp, ardından gökyüzüyle buluşmanın keyfini yaşayabilir. Burada görsellik de çok güzel. Deniz var, orman var. Ziyaretçiler burada maviyle yeşilin tadını çıkarıyor. " dedi.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü Kurucu Üyesi Sanlı Fidan da Türkiye'nin bir çok ilinden uçuş yapmak isteyenlerin bölgeye geldiğini dile getirdi.

Adrenalin tutkunları Uçmakdere'de gökyüzüne dokunuyor

Tekirdağ, İstanbul, Şarköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 16:22

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Adrenalin tutkunları Uçmakdere'de gökyüzüne dokunuyor - Son Dakika Spor
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