AFAD'dan Çığ ve Telesiyej Tatbikatı

02.01.2026 23:39
Samsun AFAD, kayak merkezinde çığ ve telesiyej kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Doğada Arama ve Kurtarma (DAK) ekibi, Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde çığda arama kurtarma ve telesiyejden kurtarma tatbikatı yaptı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, kış koşullarında meydana gelebilecek çığ olaylarına müdahale süreçleri ile telesiyejde mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliye edilmesine yönelik senaryolar, uygulamalı gerçekleştirildi.

Ekipler, senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan kişiyi halat ve teknik ekipmanlarıyla kurtardı, çığda arama kurtarma eğitimi yaptı.

Tatbikatta arama kurtarma köpekleri ve çığ arama ekipmanları kullanıldı, yüksekte kurtarma teknikleri uygulandı.

Tatbikatta, Samsun AFAD'ın afetlere hazırlık, risk azaltma ve müdahale kapasitesini güçlendirmeye yönelik yaklaşımı ortaya konuldu, doğa sporları ve kış turizmi faaliyetlerinde güvenliğin önemi gösterildi.

Kaynak: AA

