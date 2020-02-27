AFAD ve Emniyetten ortak deprem tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD ve Emniyetten ortak deprem tatbikatı - Son Dakika

AFAD ve Emniyetten ortak deprem tatbikatı

6 saat önce

Amasya Emniyet Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından ortaklaşa düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından ortaklaşa düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından olası bir depreme karşı 45 emniyet personeline hafif arama kurtarma eğitimi verildi. 5 gün süren eğitimin 4'üncü gününde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği AFAD'a, merkez üssü Merzifon olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yoğun hasara yol açtığı, Göllü Bağları mevkisinde evlerin yıkıldığı, yaralıların olduğu ihbarı geldi.

Bunun üzerine afet bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Emniyetten gelen ekiple AFAD ekipleri, göçük altında kalanları kurtarmak için çaba harcadı.

AFAD İl Müdürü Sinan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emniyet personelinin kısa sürede çok hızlı öğrendiğini, kendilerine güven verdiklerini söyledi.

Olası bir deprem durumunda Emniyet ekipleriyle başarılı bir müdahale gerçekleştireceklerini dile getiren Bulut, "Emniyet mensubu arkadaşlarımız gerçekten eğitimin hakkını fazlasıyla verdi. Genç arkadaşlarımız anlattığımız şeyleri hiç zorlanmadan çok çabuk öğrendi. Tatbikata biz bilerek fazla müdahale etmedik. Onlar gerçekten çok iyiydiler. AFAD olarak onlara çok güveniyoruz." ifadesini kullandı.

AFAD ve Emniyetten ortak deprem tatbikatı

Emniyet Müdürlüğü, Amasya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki hain saldırının ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: Şehitlerin hesabı sorulacak
Son dakika: NATO'dan Rusya ve Suriye Rejim'ne çağrı: Saldırılara son verin Son dakika: 29 şehidin ardından TSK, Esed rejimini havadan ve karadan vurdu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır biçimde verecekler

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 03:41:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD ve Emniyetten ortak deprem tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]