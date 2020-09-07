Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış müzakereleri ertelendi - Son Dakika

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında mahkum takasının tamamlanmasının ardından bu hafta başlaması planlanan Taliban ile müzakerelerin ertelendiği bildirildi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sıddık Sıddıki, basına yaptığı açıklamada, Afganistan hükümetinin Taliban ile müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

Taliban heyetinin henüz müzakereler için hazır olmaması nedeniyle müzakerelerin ertelendiğini ifade eden Sıddıki, Taliban heyetinin hazır bulunmasının ardından Afgan heyetinin de Katar'a gideceğini belirtti.

Sıddıki, Afganistan hükümetinin barış müzakerelerinden beklentisinin bir an önce ateşkesin sağlanması olduğunu kaydetti.

Taliban heyetinden değişiklikler

Katar'ın başkenti Doha'da başlaması planlanan barış müzakeresi için Taliban tarafı da çalışmalarına başladı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barış müzakerelerini Taliban tarafından yürütecek 21 kişilik heyetin belirlendiğini duyurdu.

Heyetin başkanlığını Taliban'ın sözde yargıtay başkanı Mevlevi Abdul Hekim Hakkani'nin yürüteceğini aktaran Mücahit, ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini yürüten heyetin başkanı Şir Muhammed Abbas Stanikzey'in ise bu sefer başkan yardımcısı olarak görev yapacağını bildirdi.

Mücahit, Taliban'ın Katar ofisi sözcüsü Suheyil Şahin'in yerine de Muhammad Naim Vardak'ın getirildiğini duyurdu.