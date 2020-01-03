Afganistan hükümetinden Taliban'la müzakere için ateşkes şartı - Son Dakika
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Afganistan hükümetinden Taliban'la müzakere için ateşkes şartı

6 saat önce

Afganistan hükümeti, Taliban ile barış müzakerelerini için ateşkes ilan edilmesini istedi.

Afganistan hükümetinden Taliban'la müzakere için ateşkes şartı, System.String[]

Afganistan hükümeti, Taliban ile barış müzakerelerini için ateşkes ilan edilmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcü Yardımcısı Latif Mahmudi, basına yaptığı açıklamada, gerçek manada barışın tesisi için ateşkesin yapılması, Afgan hükümetiyle Taliban arasında doğrudan barış görüşmelerinin başlaması ve terör yuvalarının yok edilmesinin gerektiğini söyledi.

Afganistan hükümetinin Taliban ile doğrudan barış görüşmelerinin başlaması için ateşkesi şart koştuğunu ifade eden Mahmudi, daha sonra doğrudan müzakere masasına oturacaklarını ve diyalog yoluyla sorunların çözülebileceğini belirtti.

Mahmudi, Afganistan hükümeti ve halkının barış istediğini kaydetti.

Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.


Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.


Barış görüşmeleri süreci


Afgan hükümeti için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.


Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi oluşturmasına rağmen henüz sonuç alınamadı.


Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve kendi bayrağını asması üzerine Afganistan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.


Ofis 1 ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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