Afrika mahkemesinden Tunus Cumhurbaşkanı Said'e "demokrasiye dön" çağrısı - Son Dakika
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Afrika mahkemesinden Tunus Cumhurbaşkanı Said'e "demokrasiye dön" çağrısı

22.09.2022 23:46
Afrika mahkemesinden Tunus Cumhurbaşkanı Said'e "demokrasiye dön" çağrısı

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in uygulamalarına karşı bir karar çıkararak, Said'in Temmuz 2021'de aldığı kararları iptal etmesi ve anayasal demokrasiye dönülmesi çağrısında bulundu.

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in uygulamalarına karşı bir karar çıkararak, Said'in Temmuz 2021'de aldığı kararları iptal etmesi ve anayasal demokrasiye dönülmesi çağrısında bulundu.

Mahkemenin internet sitesinde yer alan karar metnine göre, Tunuslu avukat İbrahim Bilgays'ın açtığı dava karara bağlandı.

Mahkeme, geçen yıl yeni kararnamelerle Said'in yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladığı, Meclisi askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran, Başbakan, Savunma ve Adalet Bakanlarının görevden alınmasını içeren kararnameleri iptal etmesini ve anayasal demokrasiye dönülmesini istedi.

Kararda, Cumhurbaşkanı'nın yetkileriyle ilgili Tunus'ta anayasal anlaşmazlıklara bakacak Anayasa Mahkemesi veya başka bir mahkeme olmadığı için Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesinin bu davaya baktığı belirtilerek, davalı devlet tarafından alınan olağanüstü tedbirlerin, davalı ülkede yürürlükte olan yasalara uygun olarak düzenlenmediği ve amacına uygun olmadığı belirtildi.

Davalı devletin, Afrika İnsan Hakları Sözleşmesinin 1 ve 13. maddelerini ihlal ettiği ifade edilen kararda, Tunus'tan, kararın tebliğinden itibaren 6 aylık bir süre içinde, uygulanacak icraatlara ilişkin bir rapor hazırlaması ve ardından her 6 ayda bir rapor sunması istendi.

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi, 2004 yılında yürürlüğe giren bir protokole göre 32 Afrika ülkesi arasında 1998 yılında kuruldu.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

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Kaynak: AA

Afrika, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika mahkemesinden Tunus Cumhurbaşkanı Said'e 'demokrasiye dön' çağrısı - Son Dakika

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