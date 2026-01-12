Afşin\'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Afşin ilçesinde belirlenen adreste yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca ile 1 yivsiz tüfek, 2 şarjör ve 105 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
