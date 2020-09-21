Afyonkarahisar'da "6. Sokakta Satranç Var" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Başarı Gençlik ve Spor Kulübü tarafından "6. Sokakta Satranç Var" etkinliği düzenlendi.

Başarı Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ahmet Öztürk, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Parkı'nda düzenlenen etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye Satranç Federasyonunun başlatıldığını söyledi.

12-20 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'ın farklı noktalarındaki etkinliklerin yapıldığını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Kulüp olarak biz, Afyonkarahisar'da satranç için varız demek için buradayız. Organizasyonumuzu pandemiye rağmen biz satranç oynamaya devam ettiğimizi göstermeye çalışıyoruz. Etkinliğimizde maskemizi taktık, mesafemizi koruduk ve hamlemizi yaptık. İnşallah, ilerleyen süreçte de bu organizasyonu düzenlemeye devam edeceğiz."

Öztürk, organizasyona çocuk, genç, yaşlı ve engellerinde aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişinin katıldığını ifade etti.