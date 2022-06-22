Afyonkarahisar'da "Dağda Arama Kurtarma Tatbikatı" - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da "Dağda Arama Kurtarma Tatbikatı"

22.06.2022 17:34

Sinanpaşa ilçesinde "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında "Dağda Arama Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Sinanpaşa ilçesinde "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında "Dağda Arama Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda ilçeye bağlı Gezler köyündeki tatbikata, 11 AFAD İl Müdürlüğü ve gönüllü sivil toplum ekiplerinden oluşan 300 kişi katıldı.

Senaryo gereği, bölgedeki dağlık arazide 12 kişilik bir üniversite grubunun doğa yürüyüşü ile sportif dağcılık yapmak üzere kamp kurduğu, aniden kötüleşen hava koşulları nedeniyle irtibat kurulamadığı ve bölgedeki etkinlikleri kapsamında kayboldukları bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezine ulaştı.

Bunun üzerine Afyonkarahisar Valiliğinin emriyle harekete geçen ekipler, bölgede mahsur kalan 12 kişilik öğrenci grubu kurtardı. 112 Acil Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrencilerin, hastanelere sevkleri yapıldı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığının "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında ekiplerin beceri, kabiliyet ve kapasitelerinin görülmesi için bazı illerde tatbikatların yapıldığını söyledi.

Afyonkarahisar'da yapılan tatbikatın da bu kapsamda düzenlendiğini dile getiren Buldan, "Tatbikata 11 ilden katılım sağlandı. Burada özellikle dağda arama kurtarma taktikleri, buna bağlı olarak da ekipmanların kullanımı ile becerisi ve kurgulanan senaryo doğrultusunda tatbikatı icra ettik. Yine, tatbikata akredite edilmiş sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri de katılmıştır. Yarın da tatbikatın değerlendirmesini yapacağız." diye konuştu.

Tatbikatı, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da takip etti.

26 Haziran'a kadar aynı ekiplerin katılımıyla Afyon Motor Sporları Merkezi'nde "Kentsel Arama ve Kurtarma Ekipleri Tahkimat Uygulamaları Tatbikatı" gerçekleştirileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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