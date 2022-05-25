Afyonkarahisar'da işlenen baharatlar Almanya'ya ihraç ediliyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da işlenen baharatlar Almanya'ya ihraç ediliyor

25.05.2022 10:07

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir tesiste işlenen baharatlar, iç piyasanın yanı sıra Almanya'ya da gönderilmeye başlandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir tesiste işlenen baharatlar, iç piyasanın yanı sıra Almanya'ya da gönderilmeye başlandı.

İlçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2 bin 500 metrekare kapalı alanda ocak ayında kurulan tesiste, temin edilen tıbbi ve aromatik bitkilerden farklı çeşitlerde baharat üretimi yapılıyor.

İşletme Müdürü Ali Erçıktı, AA muhabirine, 45 kişiye istihdam sağladıkları tesiste yıllık 3 bin ton baharat işleyip paketleyerek yurt dışına ihraç etme hedefleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Baharat üretiminde kullandıkları tıbbi ve aromatik bitkileri Türkiye'nin farklı illeri ile yurt dışından temin ettiklerini dile getiren Erçıktı, şöyle konuştu:

"Üretimini yaptığımız baharat çeşitlerini ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz. Bugün de Almanya'ya 13 tonluk bir tırımızı gönderiyoruz. İnşallah, yakında Kanada'ya da ihracatımız olacak. Gönderdiğimiz baharat çeşitleri arasında başta pul biber, nane, kekik, kimyon ve karabiber başta olmak üzere 150 çeşit ürün var."

Erçıktı, bölge halkından baharat üretiminde kullandıkları tıbbi ve aromatik bitki alımı yaptıklarını vurgulayarak, "Afyonkarahisar'dan kuşburnu, haşhaş gibi ürünleri temin ediyoruz. Türkiye'de yetişmeyen ürünleri de yurt dışından ithal ederek işleyip paketliyor, ihracatta kullanıyoruz." dedi.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ile Belediye Başkanı Mustafa Çöl de Almanya'ya ilk ihracatını gerçekleştiren tesiste inceleme bulundu.

Tesisin istihdam hedefinin 100 kişi olduğunu aktaran Tortop da ilçelerinde yeni kurulan baharat işleme tesisinin üretim kapasitesi ile ihracat oranlarının artacağına inandıklarını ifade etti.

Afyonkarahisar'da işlenen baharatlar Almanya'ya ihraç ediliyor
Afyonkarahisar'da işlenen baharatlar Almanya'ya ihraç ediliyor
Afyonkarahisar'da işlenen baharatlar Almanya'ya ihraç ediliyor
Afyonkarahisar'da işlenen baharatlar Almanya'ya ihraç ediliyor

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Kaynak: AA

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