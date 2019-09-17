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Afyonkarahisar'daki hırsızlık çetesi operasyonunda 6 tutuklama

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde yapımı devam eden biyokütle enerji santralinden 10 kilometre uzunluğunda bakır kablo çaldığı belirlenen ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilerek, jandarma operasyonuyla yakalanan 2'si kadın 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Afyonkarahisar'daki hırsızlık çetesi operasyonunda 6 tutuklama, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde yapımı devam eden biyokütle enerji santralinden 10 kilometre uzunluğunda bakır kablo çaldığı belirlenen ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilerek, jandarma operasyonuyla yakalanan 2'si kadın 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Çay'da yapımı devam eden bir biyokütle enerji santralinde geçen cuma günü hırsızlık olduğu ihbarını alan Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olayda kullanılan aracın plakasını belirleyen jandarma ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ve Çobanlar İlçe Jandarma Komutanlığı ile de irtibata geçti. Yapılan çalışma sonucu Bursa'da olduğu belirlenen söz konusu araç yakalanırken, içindeki şüpheliler gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, yakalanan şüphelilerin de dahil olduğu merkezi İstanbul'da bulunan bir hırsızlık çetesini çökertti. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Türkiye'nin çeşitli illerinde 2'si kadın 15 şüpheli gözaltına alındı. Çay'a getirilen 15 şüpheli dün yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Çay'daki santralden 10 kilometre uzunluğunda bakır kablonun yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen şüpheliler hakim karşısında ifade verdi. Geç saatlere kadar ifade veren şüphelilerden 6'sı tutuklanarak Bolvadin Cezaevi'ne gönderildi. 2 şüpheli savcılık talimatıyla, 7 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında da yakalama kararı verildi.

Jandarma, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 09:45 Kaynak: DHA
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