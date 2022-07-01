AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL OTELLERDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL OTELLERDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

01.07.2022 09:58

AFYONKARAHİSAR'daki oteller, 9 günlük tatil için hazırlıklarını tamamladı.

AFYONKARAHİSAR'daki oteller, 9 günlük tatil için hazırlıklarını tamamladı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, şu anda yüzde 70- 85 oranında rezervasyon doluluğuna ulaştıklarını söyledi.

Termal turizmin en önemli merkezlerinden biri olan, Türkiye'de ve uluslararası arenada söz sahibi iller arasında yer alan Afyonkarahisar'da termal oteller 9 günlük bayram tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki otellerin halihazırda yüzde 70- 85 oranında rezervasyon doluluğuna ulaştığını belirterek, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilinin birleştirilmesi kararı sonrasında doluluğun yüzde 95- 100 seviyelerine ulaşacağını tahmin ettiklerini aktardı.

REZERVASYONLAR İKİ AY ÖNCEDEN BAŞLADI

Bayram tatili için 1-2 ay öncesinden satışların başladığını anlatan Gümüşhan, Telefon sorguları olsun, rezervasyonlar olsun, 3- 4 gecelik rezervasyonlar alınmaya başladı. Bu hafta daha yoğun telefon trafiği var. 3, 4, 5 yıldızlı otellere göre baktığınızda yüzde 70 ile 85 arasında rezervasyon doluluğu var. Ama Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sonra satışların ve doluluğun yüzde 95, yüzde 100'e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Çünkü 9 günlük bir süreç var. Hem de yaz tatili, okullar kapalı. Misafirlerimiz Afyonkarahisar'ı hem dini, hem milli bayramlarda zaten tercih ediyor. Burada hem dinleniyor, hem eğleniyor, çocukları ile vakit geçiriyorlar dedi.

'AFYONKARAHİSAR ARTIK BİR TURİZM DESTİNASYONU'

Ziyaretçilerin Afyonkarahisar'ın tarihi ve turistik yerlerini de gezdiklerini aktaran Gümüşhan, Baktığınızda Afyonkarahisar artık bir turizm destinasyonu oldu. Bildiğiniz gibi UNESCO tescilli gastronomi şehri, baktığınızda tarihi termal kentler birliğine üye. O da uluslararası, artık Afyonkarahisar'ı hem Türkiye içinde hem Avrupa'da yaşayan misafirler tanımaya başladı. Yılda 3- 4 kez gelen misafirlerimiz var tatil için. Sorgularımız arttı, inşallah beklentilerimizi karşılayacaktır. Önemli olan gelen misafirlerimizi memnun edip gönderebilmek diye konuştu.

9 günlük tatile tüm oteller olarak hazır olduklarını vurgulayan ZAFTODER Başkanı Gümüşhan, Aktiviteyle ilgili neler yapacağını tüm otellerimiz misafirlerini bilgilendiriyor. İnşallah iyi bir bayram dönemi geçireceğimizi umuyoruz dedi.

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Afyonkarahisar'da 'Halk Günü' toplantısı Afyonkarahisar'da 'Halk Günü' toplantısı
Kaynak: DHA

Karahisar, Türkiye, Termal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL OTELLERDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika

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