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AFYONKARAHİSAR Eski başkanın acı günü

40 dakika önce

Eski başkanın acı günüAfyonkarahisar eski Belediye Başkanı Abdullah Kaptan'ın kalp krizi sonrası yaşamını yitiren oğlu İsmail Burak Kaptan (40) dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Eski başkanın acı günü
Afyonkarahisar eski Belediye Başkanı Abdullah Kaptan'ın kalp krizi sonrası yaşamını yitiren oğlu İsmail Burak Kaptan (40) dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'in Tire ilçesindeki evinde otururken, bir anda rahatsızlanan İsmail Burak Kaptan, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. AK Parti'den 2004- 2009 döneminde Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak görev yapan Abdullah Kaptan'ın oğlu olan İsmail Burak Kaptan için bugün İmaret Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi Abdullah Kaptan oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninde eski Başkan Kaptan ve yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.
Evli ve 3 çocuk babası olan İsmail Burak Kaptan'ın 11 yaşındaki oğlu Abdullah Kaptan da dedesiyle saf tuttu. Cenaze namazına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası Kaptan'ın naaşı Kocatepe asri mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.
Abdullah Kaptan, İsmail Burak, Kalp Krizi, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:30 Kaynak: DHA
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