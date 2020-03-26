Afyonkarahisarlı gazeteciler evde kalıp yemek yaptı - Son Dakika

Yeni tip Korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yetkililer tarafından yapılan 'evde kal' çağrısına destek veren Afyonkarahisarlı gazeteciler evlerinde mutfağa girdi ve yemek yaparak sosyal medyadan birbirlerine meydan okudu.



Afyonkarahisar'da Korona virüs salgını kapsamında tedbirler gün geçtikçe artarak devam ediyor. Bu çerçevede yetkililerin 'evde kal' çağrısına Afyonkarahisarlı gazeteciler de destek verdi. Uzun yıllar Afyonkarahisar'da gazetecilik yapan ve şu anda Ankara'da ikamet eden Mejnun Sancak'ın sosyal medyada paylaştığı ilk video ile başlayan meydan okuma her geçen gün artarak sürüyor. Yetkililerin 'evde kal' çağrısına uyan Sancak, Afyonkarahisar'ın meşhur mercimekli ve haşhaşlı bükmesini yaptı. Bükmeleri yaparken tarifini de anlatan Sancak, tüm erkeklere yemek yapmaları konusunda çağrı yaparak gazetecilere de meydan okudu.



Fotoğraf paylaştılar



Mejnun Sancak'ın ardından birçok gazeteci de mutfağa girerek yemek yaptı ve sosyal medyada paylaştı. Gazeteci Yasin Köksal, Ahmet Işık ile Afyonkarahisar Belediyesi Basın Birimi'nden Satılmış Akkaş da 'evde kal' hastaghi ile mutfakta yemek yaparken bir fotoğraf paylaştı. Akkaş'ın dolma sararken paylaştığı fotoğraf dikkat çekti.



Evde kal Afyon



Bunun üzerine Ali Küçükkartal da mutfağa girdi ve takipçileri için işkembe çorbası hazırladı. Hazırlığı sırasında Afyonkarahisar basın camiasının bu aralar evde kaldığını belirterek, "Evde kal Türkiye, evde kal Afyon" dedi.



Güzel bir örnek oldu



Gazeteci Mehmet Abdioğulları ise mutfakta çektiği video ile ıspanaklı börek yapacağını söyledi. Afyonkarahisar'ın 'evde kal' çağrısına güzel bir örnek gösterdiğini aktaran Abdioğulları da, "Devletimizin dediği gibi çok ciddiyiz. Evden çıkmayın. Mümkün mertebe hijyen beslenmeye çalışın. Böreğımizi yapıyoruz umarım çocuklarım ve hanım beğenir" diye konuştu.



Biz sizler için sokağa çıkarız



Gazeteci Hayati Kanat ise çektiği videoda yoğun bir mesai günü geçirdiğini ifade ederek şunları söyledi;



"Her şey Mejnun arkadaşımızın bükme yapmasıyla başladı. Afyonkarahisar'ın meşhur bükmesini arkadaş Ankara'da yaptı. Bunun arkasından bir furya gibi gelen evde yemek yapma durumu gazeteci arkadaşlarımıza da nasip oldu. Bununla ilgili üzerime çok gelindi, çok yüklendiler. Ben özellikle, biz evde kalamıyoruz biz gazetecilerin haber yapması gerekiyor dedikçe arkadaşlarımız sürekli benden bir şeyler bekledi. Ben şimdi sizlere bizim Bayat'ın meşhur arabaşısını yapmak isterdim ama havalar ısındığı için onu yapamıyoruz daha zorunu yumurta yapıyoruz. Evde kal Afyonkarahisar, Evde kal Türkiye diyoruz. Biz sizler için sokağa çıkarız, sizler için haber yaparız. Sizin haber almanızı sağlarız siz yeter ki evde kalın."



Öte yandan Afyonkarahisar'da başlayan ve evde kalma konusunda güzel bir örnek teşkile eden 'Evde kal yemek yap' çağrısı artarak devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR