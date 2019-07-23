Son Dakika Haberleri: Ağaca bağlanıp kaderine terk edilen eşek kurtarıldı
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Ağaca bağlanıp kaderine terk edilen eşek kurtarıldı

41 dakika önce

Konya'da, bir ağaca bağlanarak kaderine terk edilen eşek kurtarıldı.

Ağaca bağlanıp kaderine terk edilen eşek kurtarıldı, System.String[]
Konya'da, bir ağaca bağlanarak kaderine terk edilen eşek kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akören ilçesinde bir vatandaş tarafından açık alanda bir ağacın gövdesine bağlanmış, günlerdir bekleyen bir eşek olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti.
Belirtilen adrese gelen milli parklar ekipleri, bağlı halde açlıktan bakımsız hale gelen eşeği teslim aldı.
Eşeğin ekipler tarafından sahiplendirilmek üzere Akören Çiftçi Malları Birliği'ne teslim edildiği öğrenildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Akören, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:28 Kaynak: AA
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