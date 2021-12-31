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AGD ÜYELERİNDEN YILBAŞI PROTESTOSU - Son Dakika

AGD ÜYELERİNDEN YILBAŞI PROTESTOSU

31.12.2021 16:12

ANADOLU Gençlik Derneği üyesi bir grup, Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelerek, yılbaşı kutlamalarını protesto etti.

ANADOLU Gençlik Derneği üyesi bir grup, Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelerek, yılbaşı kutlamalarını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği üyesi bir grup, Cuma namazı çıkışında Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi. Gruptakiler, pankart ve dövizler açarak, yılbaşı kutlamalarını protesto etti. Daha sonra basın okundu.

AGD İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Başkanı Bilal Tarık Duman'ın yaptığı açıklamada, "Son yıllarda ülkemizde giderek artan bir şekilde yılbaşı kutlaması çılgınlığı yaşanmaktadır. Sahte sevimliliği ve kırmızı pelerini ile ekranlarımızı, caddelerimizi, vitrinlerimizi işgal etmiş bir Noel Baba vardır. Yılbaşı kutlamaları toplumsal düzeni bozmaya yönelik bir mühendislik projesidir aslında. Noel Baba ise kapitalist sistemin bir yansıması olarak, maddi kazanç sağlama amacıyla uydurulan bir simgedir. Yani özet olarak 'Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın' diğer adıdır. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak diyoruz ki: Ey Müslüman kardeşlerim, İslam topraklarında yaşam savaşı varken sen yılbaşı kutlayamazsın. Doğu Türkistan'da Müslümanlar zindanlara hapsedilirken, Filistin'de, Keşmir'de ve diğer İslam coğrafyalarında kardeşlerimizin üzerine bombalar yağarken, sen eğlenemezsin" ifadeleri yer aldı.

AGD ÜYELERİNDEN YILBAŞI PROTESTOSU
AGD ÜYELERİNDEN YILBAŞI PROTESTOSU
AGD ÜYELERİNDEN YILBAŞI PROTESTOSU

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Anadolu Gençlik Derneği, Beyazıt Meydanı, Protesto, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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