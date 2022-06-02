AGİT, Kazakistan'da yapılacak Anayasa referandumuna "gözlemci" misyon gönderecek - Son Dakika
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AGİT, Kazakistan'da yapılacak Anayasa referandumuna "gözlemci" misyon gönderecek

02.06.2022 17:06
AGİT, Kazakistan'da yapılacak Anayasa referandumuna "gözlemci" misyon gönderecek

NUR Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 5 Haziran'da Kazakistan'da gerçekleşecek Anayasa referandumuna "gözlemci" misyon göndereceği bildirildi.

NUR Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 5 Haziran'da Kazakistan'da gerçekleşecek Anayasa referandumuna "gözlemci" misyon göndereceği bildirildi.

AGİT Dönem Başkanı Zbigniew Rau, Orta Asya turu kapsamında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da çeşitli temaslarda bulundu.

Rau, ilk önce Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Akan Rahmetullin ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kazak tarafı, AGİT ile daha yakın iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile de bir araya gelen Rau, ülkeyi, siyasi reformların faaliyete geçirilmesi aşamasında AGİT tecrübesini kullanmaya davet etti.

AGİT Dönem Başkanı, ziyaretinin son gününde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

Tokayev, 5 Haziran'da ülkesinde gerçekleşecek Anayasa referandumu hakkında bilgi vererek, söz konusu referanduma AGİT'in "gözlemci" misyon gönderme kararını takdir ettiğini söyledi.

Referandumun ülkede önemli siyasi dönüşüm sürecinin başlangıcı olduğuna işaret eden Tokayev, Kazakistan'da demokrasiyi geliştirme çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Tokayev ve Rau görüşmesinde, Kazakistan ile AGİT arasındaki askeri, siyasi, ekonomik, çevre ve insani alanlarda etkileşim konuları ayrıntılı ele alındı.

Rau, Kazakistan'dan sonra Özbekistan ve Moğolistan'da temaslarda bulunacak.

AGİT, Kazakistan'da yapılacak Anayasa referandumuna gözlemci misyon gönderecek
AGİT, Kazakistan'da yapılacak Anayasa referandumuna gözlemci misyon gönderecek

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Kaynak: AA

Kazakistan, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

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