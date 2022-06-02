Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle kostüm defilesi - Son Dakika
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Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle kostüm defilesi

02.06.2022 13:53

Hamur ilçesinde anaokulu öğrencileri, atık malzemeleri geri dönüştürüp yaptıkları kostümlerle defile ve sergi düzenledi.

Hamur ilçesinde anaokulu öğrencileri, atık malzemeleri geri dönüştürüp yaptıkları kostümlerle defile ve sergi düzenledi.

İlçe merkezindeki Yağmur Anaokulu öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak için öğretmenlerinin yardımıyla "Atma Dönüştür eTwinning Projesi"ni hayata geçirdi.

Minik öğrenciler proje kapsamında 5 aydır topladıkları binlerce parça atığı okulun deposunda biriktirdi.

Kullanılmış poşet, karton, plastik, gazete, deterjan ve meyve suyu kutuları ile derslerde kullandıkları diğer atık malzemeleri geri dönüştüren öğrenciler, okulun toplantı salonunda sergi açtı.

Elde ettikleri atıklardan Atatürk köşesi, süs eşyaları, çiçeklik gibi birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı serginin yanı sıra kostümler de yapan minikler, dönüşüm defilesi düzenlendi.

Rengarenk kostümlerle podyuma çıkan minikler, veliler ve öğretmenlerinden alkış aldı.

Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle kostüm defilesi
Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle kostüm defilesi
Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle kostüm defilesi
Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle kostüm defilesi
Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle kostüm defilesi
Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle kostüm defilesi
Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle kostüm defilesi
Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle kostüm defilesi
Anaokulu öğrencilerinden atık malzemelerle kostüm defilesi

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Kaynak: AA

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