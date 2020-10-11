Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Dokumacı, törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika

AĞRI - Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın cenazesi memleketi Çorum'a uğurlandı.

Şehidin askeri uçakla memleketi Çorum 'a uğurlanması Ağrı 'da şehit olan asker törenle memleketine uğurlandı

Saygı duruşunda bulunulması, dua edilmesi

Şehit için düzenlenen tören

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