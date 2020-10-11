Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Dokumacı, törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Dokumacı, törenle memleketine uğurlandı
11.10.2020 10:51
Şehit için düzenlenen tören Saygı duruşunda bulunulması, dua edilmesi Şehidin askeri uçakla memleketi Çorum'a uğurlanması Ağrı'da şehit olan asker törenle memleketine uğurlandıAĞRI - Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma...
Şehit için düzenlenen tören
Saygı duruşunda bulunulması, dua edilmesi
Şehidin askeri uçakla memleketi Çorum'a uğurlanması Ağrı'da şehit olan asker törenle memleketine uğurlandı
AĞRI - Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın cenazesi memleketi Çorum'a uğurlandı.
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