Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 kişiden 2'si tutuklandı

6 saat önce

Ağrı'nın Tutak ilçesinde geçen hafta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği köyde terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen ayrı bir operasyonda yakalanan 9 kişiden 2'si tutuklandı, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 kişiden 2'si tutuklandı, System.String[]

Ağrı'nın Tutak ilçesinde geçen hafta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği köyde terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen ayrı bir operasyonda yakalanan 9 kişiden 2'si tutuklandı, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentin Tutak ilçesi Soğukpınar köyünde, güvenlik güçlerince 6 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirilmesi sonrası Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında köyde gerçekleştirilen bir başka operasyonda 9 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan bu kişilerden biri "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak", diğeri de "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklandı.

Diğer 7 şüpheli ise 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Kentin Tutak ilçesi Soğukpınar köyünde, güvenlik güçlerince 6 Aralık'ta teröristlerin saklandığı bir binaya şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist olay yerinde, biri de kaçarken etkisiz hale getirilmişti.

Olay yerinde bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

Tutak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon
Tefecilere 'hanımağa' operasyonu İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar

Son Dakika Haberleri
22:15 KKTC'den şırınga çikolataları toplatma kararı - Son Dakika
22:15 İbni Sina Hastanesinin arşivinde yangın çıktı - Son Dakika
22:15 İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
22:12 Hatay'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
22:08 'Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?' (2) - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:19:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 9 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]