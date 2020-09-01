Ağrı dağı eteğinde podyum kuruldu - Son Dakika

Ağrı'nın doğal güzellikleri ve kültürel değerlerinin uluslararası mecrada tanıtılması amacıyla Doğubayazıt ilçesinde defile düzenlendi.

Deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte, saman yığınlarıyla süslenen sahnede düzenlenen defilede eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral'ın da olduğu 22 kadın ve 6 erkek manken ünlü Koreograf Yasin Soy eşliğinde başarılı bir çalışmaya imza attı.

Birçok ülkede dijital platform üzerinden yayınlanacak defilenin son gün çekimlerine bölge halkıda yoğun ilgi gösterdi.

(İHA)