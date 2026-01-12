Ağrı Emniyet Müdürü 2025 Yılının Karelerini Oyladı

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İl Emniyet Müdürü Önder, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Önder, "Portre" özel kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", Haber" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Alaz Atlı" karesini tercih etti.

Önder, "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafını oyladı.

Önder, dünyanın birçok bölgesinden fotoğrafların olduğunu ve seçerken zorlandığını söyledi.

Fotoğraflara çok emek verildiğini belirten Önder, şöyle konuştu:

"Özellikle Gazze ile ilgili trajedik fotoğraflara da şahit olduk. Biz oylama yaparken bile bu kadar hissiyat, duygu yoğunluğu yaşarken bu görevi yapan arkadaşların oradaki yaşamış olduklarını tekrardan insanların gözden geçirmesi gerekir diye düşünüyorum. Tüm alanlarda çok etkileyici fotoğraflar vardı ama açıkçası beni en çok etkileyen kategori Gazze-Açlık fotoğraflarıydı. Her biri birbirinden kıymetli ama bir o kadar da insanlığımızdan neler kaybetiğimizi gösteren karelerdi. Ben seçerken açıkçası çok zorlandım. Diğer kategorilerde çekilen fotoğraflar da birbirinden çok kıymetli, çok değerlilerdi. Bütün arkadaşlarımızın emeğine sağlık."