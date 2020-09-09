Ağustos ayının gündeminde kutlamalar vardı - Son Dakika

Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından hazırlanan raporda, Ağustos ayının siyasi ve toplumsal gündemi belirlendi. Yapılan araştırmaya göre geçtiğimiz ay en çok, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi kutlamaları konuşuldu.

MTM, Ağustos ayında Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan siyasi ve toplumsal olayları araştırdı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl kutlamaları ay boyunca medyada en çok yer alan konu olurken, Malazgirt Zaferi'nin 949. yılına özel kutlama da çok sayıda haberde yer aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ay boyunca 92 bin 640 haberde yer aldı. Malazgirt Zaferi kutlamaları da, ay boyunca 15 bin 570 haberde yer aldı. 16 Türk devletini temsilen bir müze, iki çalışma ofisi ve iki konaklama merkezi de bulunan Ahlat Külliyesi ay boyunca 2 bin 357 haberde yer aldı.

Ağustos ayında eşi ve oğluyla birlikte korona testleri pozitif çıkan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, ailesi ile birlikte karantina altında kalarak çalışmalarına evden devam edeceğini belirtti. Medya Takip Merkezi'nin raporuna göre Ağustos ayında Ali Babacan ay boyunca 8 bin 344 haberde yer aldı.

- İstanbul