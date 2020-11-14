Ahıska Sürgünü 76. yılında Posof'ta dualarla anıldı - Son Dakika

Stalin tarafından 1944 yılında sürgün edilen Ahıska Türkleri Posof Müftülüğü'nce düzenlenen programda dualarla anıldı.

İlçe müftülüğü tarafından düzenlenen programla hatimler okundu ve dualar edilerek sürgünde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Sürgünde 20 yaşında Özbekistan a sürülen Seyfet dede Seyfettin Dursunov, Ata yurduna döndükten sonra şimdilerde Ahıska nın Vale şehrinde yaşıyor. 90 yaşında ki Seyfet dede trenle götürüldükleri 23 günlük yolculuklarını anlatırken adeta o günleri yaşamış gibi oldu. Yollarda ölenlerin trenden atıldıklarını ve çektikleri sıkıntıları anlattı. - ARDAHAN