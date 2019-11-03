A Spor'un canlı yayınına bağlanan Ahmet Ağaoğlu karşılaşmanın hakemini eleştirirken önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları:



Futbol bir spor dalı. Masaya yumrukla bu spor yapılacaksa Trabzonspor Kulübü ve başkanı orada olmazlar. Futbolu yöneten kişilerin oluşturduğu kurullar var. Hem sayın başkan Nihat Özdemir'e hem de üyelere bunu ilettik. Hakem hatalarının can sıkıcı boyuta ulaştığını, Getafe maçından önceki basın toplantısında demiştim.



"Biz bu sürecin takipçisiyiz"



Bir takımın hakkını mücadelesini hakkını bu tür hatalarla ben bunu asla hata olarak kabul etmiyorum. Genel sekreterimizin de yaptığı açıklama var. Biz bu sürecin takipçisiyiz. Haksız bir düdüğü istemediğimizi defalarca söyledik. Biz hakkımız olmayan bir şeyi asla istemeyiz, hakkımız çalınmasın yeter. Eğer hak masa yumruk vurarak, kapıya tekme vurarak elde edilecekse, sporun marka değerine zarar verir. VAR neden var? Bu sürecin takipçisiyiz. Bu işe sebep olanların ne cevap vereceğini merakla bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak bu sürecin takipçisiyiz. Bu defter asla kapanmaz. Ölü taklidi de yapsalar, kapanmaz. Bu sözler Göztepe'nin galibiyetini gölgelemek değil.



"Burada bizim muhatabımız MHK değil, TFF'dir"



Bırakın maçın sonucunu sahada oynayan futbolcular belirlesin. VAR denen bir sistem var. Maçı izlerken önümde monitör vardı, penaltıyı hangi oyuncu kullanacak dedim, fakat penaltı verilmedi. Burada bizim muhatabımız MHK değil, TFF'dir. Hakem kararlarına kulüp yöneticileri ve hocalar müdahil olursa orada anarşi başlar. Biz bunu istemiyoruz. Kulüplerin göreve getirdiği TFF ve kurumlar bu işi adaletli yönetsin. İnsanların vermiş olduğu emeğe saygı bile yok. Kimse merak etmesin ölüyü mezardan çıkarmasını da biliriz biz. Gelmiş olduğumuz nokta mazeretle ve ölü taklidi ile geçiştirilemez. Bu işten sorumlu amir kurumun yapacağı açıklamayı ve kararı bekliyoruz. Bu karar ve açıklama çerçevesinde kulüp olarak yol haritamızı çizeceğiz.



"Maçın skorunu oyuncular belirlesin"



Benim konuşmam Göztepe'nin galibiyetini halel getirecek bir konuşma değil. Maçın skorunu sahada oynayan oyuncular belirlesin, hakemler belirlemesin. Biz futbol adamları olarak bunları konuşmak için göreve gelmedik ki... 10 haftadır bunlar konuşuluyor. Bu sürecin sabırla takipçisiyiz, bu sabır gün değil, saatlerle sınırlıdır. Biz bugün lösemili kardeşlerimiz adına farkındalık oluşturmak adına seremonide ağızlarımızı bantladık fakat maçta bazıları gözlerini bantlamış.