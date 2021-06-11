Üye Girişi
Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120. yılında Beyoğlu'ndaki sergiyle anıldı - Son Dakika

Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120. yılında Beyoğlu'ndaki sergiyle anıldı

11.06.2021 10:25

Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120. yılında Beyoğlu'ndaki sergiyle anıldı Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120'inci yılında Beyoğlu'ndaki sergiyle anıldı.

Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120. yılında Beyoğlu'ndaki sergiyle anıldı

İSTANBUL - Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120'inci yılında Beyoğlu'ndaki sergiyle anıldı.

Türk edebiyatına şiir, hikaye ve roman sahalarında önemli eserler kazandıran Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120'inci yılında Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen programda anıldı. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, usta yazarın hatıralarının yer aldığı "Tanpınar Sergisi"nin açılışıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı destek verirken İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü de Tanpınar'ın daha önce gün yüzüne çıkmamış eserlerini vererek sergiye katkıda bulundu.

Program, şair ve yazar Beşir Ayvazoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Solist Munip Utandı ve Çiğdem Yarkın, programa katılanlara müzik şöleni yaşattı. Tanpınar'ı anma programı; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi ve asistanı Prof. Dr. Birol Emil'in konuşmalarıyla devam etti.

"Bu etkinlik, Tanpınar'a olan minnettarlığımızın ifadesi"

Vefat eden değerli isimlerin anılması gerektiğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu'yla anılan Tanpınar'a, bu vatana, bu toprağa, kültürümüze, medeniyetimize katkılarından dolayı doğumunun 120. yılında minnettarlığımızın bir ifadesi bu. Hem katılımcılarımızla hem devlet erkanımızla hem Tanpınar'ın talebesiyle yad etmek istedik. Beyoğlu'yla anılan bir edebiyatçı. Geçtiğimiz yıl, Gümüşsuyu'nda yani Beyoğlu'nda yaşadığı eve 'Ahmet Hamdi Tanpınar, bu evde yaşamıştır' levhasını asmıştık. Bugün de onun değerli eşyalarından, eserlerinden, fotoğraflarından bir sergi oluşturduk Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla. Hocası olduğu İstanbul Üniversitesi'yle de iş birliği yaptık. Bu, Tanpınar'a olan bir vefamız, öyle inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi ve asistanı Prof. Dr. Birol Emil, "Benim, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki öğrenciliğim sırasında hocamdı. Tanpınar'ın kürsüsü olan edebiyat fakültesindeki yeni Türk edebiyatı kürsüsüne asistan oldum. Tanpınar, son çağ Türk kültür ve edebiyatının yetiştirdiği en kültürlü şahsiyettir ve bir edebiyat sanatçısı olarak da en büyük üstümüzdür" diye belirtti.

Serginin amacının, Tanpınar'ı tüm yönleriyle sanatseverlerle buluşturmak olduğunu söyleyen ve serginin küratörlüğünü yapan Mehmet Lütfi Şen ise, "Burada gerçekten Tanpınar'ın şu ana kadar yayımlanan bütün kitaplarının mutfağını görüyoruz. Onun ilk el yazmaları, daktilo edilmiş hallerini görüyoruz, tefrika edildiği zaman Tanpınar'ın onlar üzerinden aldığı notları görüyoruz" dedi.

"Tanpınar'ın ardından kalanlar üniversitemize bağışlandı"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak da, "Ahmet Hamdi Tanpınar, Beyoğlu'yla simgeleşmiş birisidir. İstanbul Üniversitesi içinde pek çok kültür sanat adamı yetişti. Bunlardan birisi Tanpınar. Üniversitemiz, Tanpınar'ın mensubiyetinde her zaman gurur duydu. Nitekim, şu anda edebiyat fakültemizdeki bir amfinin adı da Tanpınar'ın ismini taşımaktadır. Ne mutlu ki Tanpınar'ın vefatından sonra kardeşi tarafından tüm ardında kalanlar bize bağışlandı. Biz de bunları çok iyi bir şekilde muhafaza ediyoruz. Değerli şeyleri paylaştıkça değeri daha çok artar. Biz de bu arşivimizi şiirleri ve diğer çalışmalarını sanatseverlerle buluşturmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ı 120'inci yaşında anma programı, çeşitli etkinliklerle 6 Temmuz'a kadar devam edecek.

Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120. yılında Beyoğlu'ndaki sergiyle anıldı
Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120. yılında Beyoğlu'ndaki sergiyle anıldı
Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120. yılında Beyoğlu'ndaki sergiyle anıldı
Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120. yılında Beyoğlu'ndaki sergiyle anıldı

İstanbul Üniversitesi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Beyoğlu, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120. yılında Beyoğlu'ndaki sergiyle anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor 10:56 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor 10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı 10:41 Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı
Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız 10:24 Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız Ece Seçkin, cesur tekne pozuyla göz doldurdu 10:09 Ece Seçkin, cesur tekne pozuyla göz doldurdu Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı 09:58 Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek 09:41 Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş 07:45 Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş

Son Dakika Haberleri
10:57 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi
10:55 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor
10:53 Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi
10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor
10:48 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı
10:36 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor
10:24 Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız
10:10 AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı
10:08 Ece Seçkin, cesur tekne pozuyla göz doldurdu
10:05 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi         
10:58
Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi         
10:54
Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı         
10:49
Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor         
10:37
AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı         
10:11
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:05
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı         
09:51
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
23:47
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu         
23:36
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu         
17:16
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 11:04:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120. yılında Beyoğlu'ndaki sergiyle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement