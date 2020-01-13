AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, şampiyon sporcuyu kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, şampiyon sporcuyu kutladı - Son Dakika

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, şampiyon sporcuyu kutladı

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, katıldığı çeşitli ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birinci olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Çiğdem KIRVAÇ'ı elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, şampiyon sporcuyu kutladı, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, katıldığı çeşitli ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birinci olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Çiğdem KIRVAÇ'ı elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.


Başarılı sporcu Kırvaç ile birlikte BESYO Müdürü Prof. Dr. Gökhan Bayraktar ve antrenörü Öğr. Gör. Gülcan Tekin'i makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kırvaç'ı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti.


Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerin katıldıkları uluslar ve uluslararası şampiyonalarda kazandıkları başarılardan dolayı gurur duyduklarını, tüm imkanları ile öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.


AİÇÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. Gülcan Tekin gözetiminde turnuvalara hazırlanan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Çiğdem KIRVAÇ, 2019 yılında katıldığı şampiyonalardan başarıyla döndü. KIRVAÇ, Antalya'da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında low-kick ve full-contact kategorilerinde birinci, yine Antalya'da yapılan 4. Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası Kick Boks Turnuvasında low-kick ve full-contact kategorilerinde birinci ve son olarak Erzurum'da yapılan Türkiye Büyükler Kick Boks Şampiyonasında her iki kategoride birinci olarak milli takımda yer almaya hak kazandı. KIRVAÇ, Geçtiğimiz yıl Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan WAKO Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonasında low-kick kategorisinde dünya şampiyonu, full-contact dalında ise dünya üçüncüsü olarak, aynı yıl içinde iki dünya derecesini elde etti. - AĞRI

Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
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