Aile Yılı'nda Ramazan Bayramı Mesajı

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "2025 yılının, ülkemizde 'Aile Yılı' olarak ilan edilmiş olması, bayramın önemini bir kat daha artırıyor. Aile, toplumun temel yapı taşıdır ve en değerli varlığımızdır. Bu yılki Ramazan Bayramı'nın, ailelerimizle birlikte geçireceğimiz zamanın kıymetini hatırlatarak, bu birlikteliği daha da pekiştirmemize vesile olmasını diliyorum. Bu bayramda aile olmanın kıymetini her zamankinden daha çok bilelim" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Küresel ekonomide belirsizlikler ve sorunlarla dolu bir dönem yaşandığına dikkat çeken Baran, mesajında şunları kaydetti:

"Küresel ekonomide, ABD'nin korumacı ticaret politikaları, jeopolitik gerilimler ve enflasyonist baskılar nedeniyle belirsizliklerle dolu bir süreç yaşanıyor. ABD'nin Çin, Kanada ve Meksika'ya koyduğu vergilerle bir ticaret savaşının fitili ateşlendi. Doğal afetler ve küresel ısınmanın meydana getirdiği sorunlar, toplumu ve aileleri derinden etkiliyor. Tüm olumsuzluklara rağmen, rahmeti ve bereketiyle gelerek bizlere sabrı ve hoşgörüyü hatırlatan Ramazan ayının sonuna geldik ve bayrama erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2025 yılının, ülkemizde 'Aile Yılı' olarak ilan edilmiş olması, bayramın önemini bir kat daha artırıyor. Toplumun temel yapı taşı ve en değerli varlığımız olan ailelerimiz, birlik ve beraberlik içinde, güçlü, mutlu ve huzurlu biçimde yaşamamızı sağlayan en önemli dayanaklarımızdır. Aile bağlarımızın kuvvetlenmesi, toplumumuzun daha sağlıklı, huzurlu ve güçlü bir şekilde geleceğe taşınmasını sağlayacaktır. Bu bayramda aile olmanın kıymetini her zamankinden daha çok bilelim. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın, aile olmanın, ailelerimizle birlikte geçireceğimiz zamanın kıymetini hatırlatarak, bu birlikteliği daha da pekiştirmemize vesile olması temennisiyle, Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum."