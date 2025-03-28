Aile Yılı'nda Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aile Yılı'nda Ramazan Bayramı Mesajı

ATO Başkanı Gürsel Baran, 2025'in 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesinin bayrama önem kattığını belirtti.

28.03.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "2025 yılının, ülkemizde 'Aile Yılı' olarak ilan edilmiş olması, bayramın önemini bir kat daha artırıyor. Aile, toplumun temel yapı taşıdır ve en değerli varlığımızdır. Bu yılki Ramazan Bayramı'nın, ailelerimizle birlikte geçireceğimiz zamanın kıymetini hatırlatarak, bu birlikteliği daha da pekiştirmemize vesile olmasını diliyorum. Bu bayramda aile olmanın kıymetini her zamankinden daha çok bilelim" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Küresel ekonomide belirsizlikler ve sorunlarla dolu bir dönem yaşandığına dikkat çeken Baran, mesajında şunları kaydetti:

"Küresel ekonomide, ABD'nin korumacı ticaret politikaları, jeopolitik gerilimler ve enflasyonist baskılar nedeniyle belirsizliklerle dolu bir süreç yaşanıyor. ABD'nin Çin, Kanada ve Meksika'ya koyduğu vergilerle bir ticaret savaşının fitili ateşlendi. Doğal afetler ve küresel ısınmanın meydana getirdiği sorunlar, toplumu ve aileleri derinden etkiliyor. Tüm olumsuzluklara rağmen, rahmeti ve bereketiyle gelerek bizlere sabrı ve hoşgörüyü hatırlatan Ramazan ayının sonuna geldik ve bayrama erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2025 yılının, ülkemizde 'Aile Yılı' olarak ilan edilmiş olması, bayramın önemini bir kat daha artırıyor. Toplumun temel yapı taşı ve en değerli varlığımız olan ailelerimiz, birlik ve beraberlik içinde, güçlü, mutlu ve huzurlu biçimde yaşamamızı sağlayan en önemli dayanaklarımızdır. Aile bağlarımızın kuvvetlenmesi, toplumumuzun daha sağlıklı, huzurlu ve güçlü bir şekilde geleceğe taşınmasını sağlayacaktır. Bu bayramda aile olmanın kıymetini her zamankinden daha çok bilelim. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın, aile olmanın, ailelerimizle birlikte geçireceğimiz zamanın kıymetini hatırlatarak, bu birlikteliği daha da pekiştirmemize vesile olması temennisiyle, Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum."

Kaynak: ANKA

Ankara Ticaret Odası, Ramazan Bayramı, Gürsel Baran, Politika, Ekonomi, Güncel, Ankara, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Yılı'nda Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK, Fatih Altaylı’ya 72 saat süre verdi RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi
12 Dev Adam’ın EuroBasket’teki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu
Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti
Burcu Esmersoy’un gizli yatırımı Toplam değeri 20 milyon TL’ye yaklaştı Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı
Ünlü isimler iftar davetinde buluştu Ünlü isimler iftar davetinde buluştu
Kadınlar Süper Ligi’nde tarihe geçen skor Tam 19 farkla yendiler Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:42 Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
10:09 7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
17:34 Kadınlar Süper Ligi’nde tarihe geçen skor Tam 19 farkla yendiler Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler
17:26 Ünlü isimler iftar davetinde buluştu Ünlü isimler iftar davetinde buluştu
17:16 Burcu Esmersoy’un gizli yatırımı Toplam değeri 20 milyon TL’ye yaklaştı Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı
17:16 Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti
17:15 12 Dev Adam’ın EuroBasket’teki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu
17:11 RTÜK, Fatih Altaylı’ya 72 saat süre verdi RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 12:01:52. #7.12#
SON DAKİKA: Aile Yılı'nda Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement