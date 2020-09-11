AK Gençlik'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Gençlik'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kollarınca, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AK Gençlik'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu, System.String[]

AK Parti Erzincan İl Gençlik Kollarınca, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Onur Kart, Erzincan adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, "imam hatip liselerinin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ülkeye büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştirmiş kurumlar olduğunu" söyledi.

Başkan Yardımcısı Onur Kart, açıklamasında şu ifadelere yerdi; "Bizler bugün burada başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ülkemize büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştiren imam hatip liselerinin, imam hatip lisesi mezun ile mensuplarının yanında bulunmak ve imam hatip liselerine ve imam hatip lisesi mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandık.

Hepimizin bildiği gibi İmam Hatip Liseleri ülkemizdeki genel eğitim sisteminin bir parçasıdır. Türkiye'de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan imam hatip liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı olarak okutulmaktadır. Bu yönüyle imam hatip liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir.

İmam-Hatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına, münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. İmam Hatip lisesinden mezun olanların önemli bir kısmı mesleğe yönelmiştir. Mezun olduktan sonra -ilahiyat dışında- yüksek tahsil yapanlar, intisap ettikleri her alanda diğer arkadaşları ve meslektaşları ile uyum içinde işlerini başarı ile yürütmüşlerdir ve yürütmektedirler. Üllkemizin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma, ahlaki davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır. Hal böyleyken, bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklerle sabit bulunduğu halde, İmam Hatip Liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış çirkin ve algı ile her daim mücadele edeceğimizi bilinmesini isteriz.

Bizler AK Parti Erzincan Gençlik Kolları olarak, imam hatip lisesi mezunları, mensupları ve imam hatip liselerine yürekten bağlı gençler olarak ne imam hatip liselerini ne de imam hatip lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz.

Yine bilinmesini isteriz ki, İmam-Hatip Liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir." Diye açıklamada bulundu. - ERZİNCAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Gençlik'ten Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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