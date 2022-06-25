Vural, sosyal medya hesabından, "Gönül gözüyle gören, gönül bağı kurduğumuz Akdamlı güzel hemşerilerimizle hem hasbihal ettik hem de göz taramalarını yaptık." paylaşımında bulundu.

Çokal, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile Akdam Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinlerinin istek ve sorunlarını dinleyen Çokal, vatandaşların göz muayenelerini yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, Alanya'da vatandaşların göz taramasını yaptı - Son Dakika

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