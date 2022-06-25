AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, Alanya'da vatandaşların göz taramasını yaptı - Son Dakika
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AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, Alanya'da vatandaşların göz taramasını yaptı

25.06.2022 13:02
AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, Alanya'da vatandaşların göz taramasını yaptı

AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK üyesi Dr. Tuba Vural Çokal, Alanya ilçesinde vatandaşlara göz taraması gerçekleştirdi.

AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK üyesi Dr. Tuba Vural Çokal, Alanya ilçesinde vatandaşlara göz taraması gerçekleştirdi.

Çokal, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile Akdam Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinlerinin istek ve sorunlarını dinleyen Çokal, vatandaşların göz muayenelerini yaptı.

Vural, sosyal medya hesabından, "Gönül gözüyle gören, gönül bağı kurduğumuz Akdamlı güzel hemşerilerimizle hem hasbihal ettik hem de göz taramalarını yaptık." paylaşımında bulundu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, Alanya'da vatandaşların göz taramasını yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, Alanya'da vatandaşların göz taramasını yaptı - Son Dakika
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