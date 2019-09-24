AK parti Aydın Milletvekili Savaş'tan 'Birlik' çağrısı

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, tarım ve turizm konularında gelişen, kalkınan ve büyüyen, yatırımlarıyla milli gelirden daha fazla pay alan, çevre ve şehircilik konularındaki sorunlarını çözmüş bir Aydın inşa etmek için Aydın'daki yönetici ve seçilmişlere 'birlik' çağrısında bulundu.



Seçilmiş herkesin üzerinde bu milletin sandıkta verdiği ağır bir sorumluluk emaneti bulunduğunu ve bu sorumluluğun, kişisel beklentilerin ve politik söylemlerin çok üzerinde olması gerektiğini ifade eden Mustafa Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada Aydın Efelerini birlikte oynamaya çağırdı. Savaş, "Farklı siyasi partileri temsil ediyor olsak da, aslında her birimiz yaklaşık 1 milyon 100 bin nüfusluk hemşehrilerimizin ve yaklaşık 8 bin kilometre karelik Aydın ilimizin temsilcileri durumundayız" dedi.



Günümüzde iller arasında, daha fazla üretmek, daha fazla istihdam sağlamak, daha fazla ihracat yapmak adına kıyasıya rekabet yaşandığını belirten AK parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Bu rekabet ortamında temsil ettiğimiz ilin gelişmesi için dayanışma ve ortak akla ihtiyaç bulunmaktadır. Aydın olarak, bu rekabetten kazançlı çıkmak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışma yapabilmeliyiz" ifadelerine yer verdi.



"Tüm projeleri desteklemeye hazırız"



Açıklamasında yeni kurulacak serbest bölgeleri (Sera ve AYSER), şehir hastanesini, Menderes Nehri'ni, jeotermali, otoyol ve demiryolu yatırımlarını, teknoloji ağırlıklı uygulamalı tarım üniversitesi projelerini çok önemsediğini belirten Mustafa Savaş, "Bunların ilimiz açısından büyük yatırımlar. Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu Başkanı olarak ilimizde hayata geçirilmesi planlanan yatırımların gerçekleşmesi adına milletvekilleri olarak mücadelemize devam edeceğimizi belirterek, bu ve buna benzer önerilecek diğer projeleri desteklemeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Projelerin ve yatırımların hayata geçmesi konusunda bizlerden yardım ve destek talebinde bulunan diğer siyasi partilerin belediye başkanlarının geçmişte her zaman destekçisi olduk. Yeni katkılar sunmak istediğimiz güzel bir dönemi de Aydın'da başlatabilmeyi arzuluyoruz. Çünkü, söz konusu olan Aydın ise, ilimizin siyasetçileriyle, bürokratlarıyla, üniversitesiyle ve oda başkanlarıyla hep birlikte ve beraber çalışabilmeliyiz" ifadelerine yer verdi.



"Ortak bir toplantı teklif etti"



Aydın'ın ve Aydınlı'nın kazanması için Vali Yavuz Selim Köşger koordinasyonunda toplanmayı öneren Mustafa Savaş, "İktidar Partisi Aydın Milletvekilleri olarak, Aydın Valimiz Yavuz Selim Köşger'in koordinasyonunda parlamentoda yer alan ve ilimizi temsil eden bütün milletvekillerimizin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının, Rektörümüzün ve Ticaret, Borsa ve Sanayi Oda Başkanlarının da katılacağı ortak bir toplantıyı gerçekleştirebilmeyi teklif ediyorum. Bu toplantı, yukarıda belirtilen projelerin görüşülmesi ve bunların hayata geçirilebilmesi hususunda önemli ve çok büyük bir adım olacaktır. Daha önce medya temsilcileri önünde sözlü olarak beyan ettiğim bu teklifimi, yazılı olarak paylaşıyor, bu çok önemli toplantının en kısa zamanda hayata geçmesini diliyorum" çağrısında bulundu. - AYDIN