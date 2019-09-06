AK Parti Davutoğlu'na tebligatı gönderdi, Mahir Ünal 'ihraç olağanüstü bir durum değil' dedi
1 saat önce
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda alınan ihraç talebi kararlarına ilişkin, "İç tüzüğümüzün 117'ye 7'nci maddesine göre bu ihraç talebi istenmiştir. Yani bu olağanüstü bir durum değil." dedi
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda alınan ihraç talebi kararlarına ilişkin, "İç tüzüğümüzün 117'ye 7'nci maddesine göre bu ihraç talebi istenmiştir. Yani bu olağanüstü bir durum değil." dedi.
AK Parti, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ahmet Davutoğlu ve 3 vekilin sözlü ve yazılı savunmalarını almak üzere tebligat gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:30
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