Son Dakika Haberleri: AK Parti Davutoğlu'na tebligatı gönderdi, Mahir Ünal 'ihraç olağanüstü bir durum değil' dedi
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AK Parti Davutoğlu'na tebligatı gönderdi, Mahir Ünal 'ihraç olağanüstü bir durum değil' dedi

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda alınan ihraç talebi kararlarına ilişkin, "İç tüzüğümüzün 117'ye 7'nci maddesine göre bu ihraç talebi istenmiştir. Yani bu olağanüstü bir durum değil." dedi

AK Parti Davutoğlu'na tebligatı gönderdi, Mahir Ünal 'ihraç olağanüstü bir durum değil' dedi, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda alınan ihraç talebi kararlarına ilişkin, "İç tüzüğümüzün 117'ye 7'nci maddesine göre bu ihraç talebi istenmiştir. Yani bu olağanüstü bir durum değil." dedi.


AK Parti, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ahmet Davutoğlu ve 3 vekilin sözlü ve yazılı savunmalarını almak üzere tebligat gönderdi.

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Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Davutoğlu, Mahir Ünal, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:30 
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