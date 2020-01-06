AK Parti'de belde başkanlığı kongreleri yapıldı - Son Dakika

AK Parti'de belde başkanlığı kongreleri yapıldı

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 7. Olağan kongre süreci belde başkanlığı kongreleri ile başladı.

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 7. Olağan kongre süreci belde başkanlığı kongreleri ile başladı.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından hafta sonunda belde başkanlığı kongreleri yapıldı. AK Parti İl Başkanlığı tarafından, Göre, Göreme, Nar, Çat, Sulusaray, Uçhisar, Kaymaklı, Yazıhöyük, Çalış, Kalaba, Özkonak, Karapınar, Kavak ve Tatlarin belde başkanlığı kongreleri yapıldı. Hafta sonunda düzenlene kongrelere AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'ın yanı sıra AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Ortahisar Belde Başkanlığı kongresinin ise önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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