Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Meydanda Kutlama

AK Parti'den Meydanda Kutlama

32 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün sadece Mustafa Demir değil Samsun kazandı.

AK Parti'den Meydanda Kutlama, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bugün sadece Mustafa Demir değil Samsun kazandı. Cumhur İttifakı'yla birlikte güçlenen kadrolarımızla durmak yok yola devam" dedi.

Samsun'da seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti İl Teşkilatı tarafından kutlama gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde konuşan AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi.

MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak ise, fırsatçıların emellerine ulaşamadığını belirterek yüce Türk milletinin önü açıldığını ifade etti.

"Yapacak çok işimiz var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da hep beraber çalıştıklarını ve hep beraber kazandıklarını söyledi. Bugünden itibaren Samsun'u geliştirmeye devam edeceklerini aktaran Karaaslan, "Yapacak çok işimiz var. Daha hayata geçireceğimiz çok projemiz var. 17 yıldır her girdiğimiz seçimde önümüzü kesmek isteyenler oldu. Biz onlara fırsat vermedik. Bugün sadece Mustafa Demir değil Samsun kazandı. Cumhur İttifakı'yla birlikte güçlenen kadrolarımızla durmak yok yola devam" dedi.

"Hayırlı bir neticeye ulaştık"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise müthiş bir özveriyle gece-gündüz çalışan herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Hayırlı bir neticeye ulaştık. Önümüzdeki 5 yıl ilçe belediye başkanlarımızla birlikte vadettiğimiz projeleri gerçekleştirmek için sabah namazında mesaiye başlayıp gece-gündüz çalışacağız" diye konuştu.

Mitinge ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:03 Kaynak: İHA

Çiğdem Karaaslan, Mustafa Demir, Samsun, AK Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 02:35:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Meydanda Kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]