AK Parti Erzurum Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

AK Parti'nin Erzurum
'daki seçim koordinasyon merkezi partililerin katılımıyla açıldı.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
, Gürcükapı Semti'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, seçimi düğün ve bayram olarak gördüklerini söyledi.
Çok değerli adaylarla hizmete talip olup milletin huzuruna çıktıklarını ifade eden Aydemir, "Millet bizi 17 yıldır hiç terk etmedi. Bundan sonra da Allah'ın izniyle milletimizle yürüyeceğiz." diye konuştu.
AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok
ise bir hizmet yarışı içerisinde olduklarını belirtti.
AK Partili belediyelerin Erzurum'da belediyecilik anlayışında çığır açtığını aktaran Altınok, 15 yıldır kayak yaptığını ve Palandöken Kayak Merkezi
'ne son yıllarda büyük yatırım yapıldığını dile getirdi.
Altınok, yatırımlarla ve çevre düzenlemeleriyle kentin çehresinin değiştiğini sözlerine ekledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
de 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine giderken yaptıkları ve yapacakları projeleri millete ayrıntılı şekilde anlatacaklarını bildirdi.
Erzurum'u ilçeleriyle köyleriyle yeniden ihya ve inşa etmenin azmi ve gayretinde olacaklarını anlatan Sekmen, "Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Biz yeni belediye başkanı adayı arkadaşlarımızla Erzurum'u dört bir yanıyla inşa edeceğiz. Projelerimizi, düşüncelerimizi ve eserlerimizi ortaya koyarak Erzurum'u doğunun merkezi ve incisi konumuna taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz
de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla kentte düzenlenen aday tanıtım toplantısına ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, partililerden seçim çalışmalarına destek olmalarını istedi.
Seçim koordinasyon merkezinin açılışı, dua edilmesinin ardından katılımcıların kurdele kesmesiyle gerçekleştirildi.