AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan esnaf ziyareti

06.09.2022 16:14
AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan esnaf ziyareti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'de esnafı ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'de esnafı ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Taşbaşı ve Hamamyolu Caddesi esnafını ziyaret eden Günay, çalışanlarla sohbet etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Günay, pandemiyle dünya ülkelerinin ekonomik olarak dar bir boğazdan geçtiği ve özellikle esnafın bunu daha çok hissettiğini bildirdi.

Günay, bugünkü ziyaretinde bu sürecin büyük bir ölçüde atlatıldığı ve normale dönüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Yurtdışından yaz tatili için gelen vatandaşlarımızın yaz döneminde piyasaya canlılık kattıklarını belirttiler. Yaşadıkları sıkıntılar varsa dile getirdiler. Hükümetimizden bekledikleri konular noktasında notlarımızı aldık. İstek ve önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlar ile her zamanki gibi paylaşmaya devam edeceğiz. Bu zor süreçte birlik ve beraberlik bilinci esnafımızda her zaman olduğu gibi bugün de var olmaya devam ediyor. Ülkemiz için göstermiş oldukları hassasiyet için hepsine teşekkür ediyorum."

Kadın esnafla da görüşen Günay, "Kadınlarımızı nerede görsem çok mutlu oluyorum. Onların hayatın içinde aktif ve ekonomik olarak hem kendilerine hem ülkemize katkıları beni her zaman heyecanlandırıyor. Sağduyulu yaklaşımları ve beni gördüklerindeki misafirperverlikleri saha çalışmalarımda en mutlu olduğum anlar. Kadınlar iyi ki her yerdeler ve iyi ki varlar." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan esnaf ziyareti - Son Dakika
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