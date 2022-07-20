AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta Seydişehir'de açılışa katıldı - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta Seydişehir'de açılışa katıldı

20.07.2022 18:53
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta Seydişehir'de açılışa katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Eskiyi tanıtmak, yaşatmak ve öğretmek için, bakmak onarmak ve ona değer vermek gerekiyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Eskiyi tanıtmak, yaşatmak ve öğretmek için, bakmak onarmak ve ona değer vermek gerekiyor" dedi.

Seydişehir'deki Arasta Çarşısı'nın cephe sağlıklaştırma ve iyileştirme projesinin açılışıyla OSB'deki doğal gaz temel atma törenine katılan Usta, çarşının, ilçedeki en kıymetli mekanlardan biri olduğunu söyledi.

Arasta Çarşısı'na katkı veren herkese teşekkür eden Usta, "Eskiyi tanıtmak, yaşatmak ve öğretmek için, bakmak onarmak ve ona değer vermek gerekiyor. Esnaflarımıza, çalışmalar yürütülürken gösterdikleri fedakarlıklarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise çarşının gelecek kuşaklara taşınması amacıyla yaklaşık 4 yıl süren çalışmanın ardından yeniden hayat bulduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından çarşının açılışı dualarla yapıldı. Açılışa katılan protokol üyeleri, çarşı esnafını ziyaret etti.

Programa, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Ahmet Sorgun, Hacı Ahmet Özdemir, Gülay Samancı ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci, Yalıhüyük Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Leyla Şahin Usta, Seydişehir, AK Parti, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta Seydişehir'de açılışa katıldı - Son Dakika

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