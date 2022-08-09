Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Elifoğlu ise Milletvekili Öztürk'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Öztürk, ziyarette şube başkanlığına yeni seçilen Ogün Elifoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Sabri Öztürk, Milletvekili, Memur Sen, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Sağlık Sen'e ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.