AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Sağlık Sen'e ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Sağlık Sen'e ziyaret

09.08.2022 10:50
AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Sağlık Sen'e ziyaret

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şubesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şubesi'ni ziyaret etti.

Öztürk, ziyarette şube başkanlığına yeni seçilen Ogün Elifoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Milletvekili Öztürk, yeni yönetim kuruluna "hayırlı olsun" dileğini ileterek, görevlerinde başarılar diledi.

Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Elifoğlu ise Milletvekili Öztürk'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Sağlık Sen'e ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Sağlık Sen'e ziyaret - Son Dakika
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