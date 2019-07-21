Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan köy ziyareti
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan köy ziyareti

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesindeki Çavuşköy, Taştepe ve Alpagut köylerini ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan köy ziyareti, System.String[]
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesindeki Çavuşköy, Taştepe ve Alpagut köylerini ziyaret etti.
AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Recep Bulan ve İl Genel Meclis Üyesi Hasan Engin ile Çavuşköy, Taştepe ve Alpagut köylerini ziyaret eden Turan, burada vatandaşlarla sohbet etti.
Çavuşköy'de vatandaşlarla bir araya gelen ve onların sorunlarını dinleyen Turan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de çok işler yaptıklarını söyledi.
Turan, Lapseki ilçesindeki devlet hastanesinde artık ameliyatların yapıldığını belirterek, "Biga ilçemizdeki hastanemizde de aynı Çanakkale merkezdeki gibi. Buraya da büyük bir hastane yapıldı. Yani kısacası bütün ilçelerimizin hastane, okul, yol, su, alt yapı hepsinin elden geçirmesini yaptık." dedi.
Çanakkale'de ciddi anlamda meyve ve sebzenin yetiştiğini dile getiren Turan, şunları kaydetti:
"Ancak bunların paketlenmesi, depolanması, ihracı sıkıntılıydı. Çanakkale'nin ilerisinde Ezine ilçemiz tarafında Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. O bölgede tüm tarım ürünleri dünya pazarına çıksın diye harika bir iş yapılıyor. Şu an alt yapı çalışmaları devam ediyor. 8 bin kişinin çalışacağı, 91 fabrikanın temelinin atılacağı bir yer. Devasa bir yer, şu an çalışmalar bu bölgede devam ediyor. Çanakkale tarımın yanında turizm memleketi. Troya, şehitlikler gibi yerleri yaptığımız çalışmalarla ayağa kaldırdık. Çanakkale Şehitliğine 10-15 yıl kadar önce 300 bin civarında ziyaretçi olurken şimdi ise 3 milyonu aştı. Yani bizim insanımız ekmeğini tarımdan da turizmden de yiyor."
Bülent Turan, AK Parti, Çavuşköy, Lapseki, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:16 Kaynak: AA
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