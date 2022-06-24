Turan, Lapseki Belediyesi tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılan etkinlikte vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA

Çanakkale, Hisarcık, AK Parti, Lapseki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Lapseki'de geleneksel hayır etkinliğine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.