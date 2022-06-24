AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Lapseki'de geleneksel hayır etkinliğine katıldı - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Lapseki'de geleneksel hayır etkinliğine katıldı

24.06.2022 16:57
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Lapseki'de geleneksel hayır etkinliğine katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde geleneksel hayır etkinliğine katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde geleneksel hayır etkinliğine katıldı.

Turan, Lapseki Belediyesi tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılan etkinlikte vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen hayırda Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Katılımcılara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Etkinlikte, Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, belediye meclisi üyeleri ve STK temsilcileri yer aldı.

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Kaynak: AA

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