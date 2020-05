AK Parti heyeti altyapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyet, kentte devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Milletvekili Aksal, yaptığı açıklamada, Edirne'nin en büyük sorunlarından biri olan altyapının kanayan yara olduğunu ifade ederek, belediye tarafından yürütülen çalışmaların takipçisi olacaklarını belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba ise her yağmur sonrası göle dönen cadde ve sokaklarda vatandaşların zor durumda kaldığını belirtti.

Yıllardır çözülmeyi beklenen alt yapı sorununun Aksal'ın destekleriyle İller Bankası'ndan Edirne Belediyesine çıkartılan kredi ile çözüme kavuşacağını vurgulayan İba, konuşmasına şöyle devam etti:

"Edirneliler her şeyin en iyisini hak ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın temel belediyecilik hizmetlerini alabilmesi noktasında her türlü desteği veriyor ve çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Alt yapı sorunu yıllardan beri çözülmeyi bekliyordu. Milletvekilimiz Fatma Aksal'ın desteği ile İller Bankası'ndan çıkmış olan kredi sayesinde çok şükür çalışmalara başlandı. Çalışmalar bittiği zaman kentin bir sorunu ortadan kalkmış olacak. Ertelenmiş ötelenmiş her türlü sorunu çözüme kavuşturmak için destek olmaya devam edeceğiz. AK Parti Belediye Meclis üyelerimiz ile yapılan altyapı çalışmalarının yakından takipçisi olacağız"

AK Parti heyetine, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, Su ve Kanal Müdürü Ayhan Özer ve yüklenici firma yetkilileri çalışmalar konusunda bilgi verdi.