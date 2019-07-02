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AK Parti İl Başkanı Yıldız, Ayvacık'ta düğüne katıldı

1 saat önce

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av.Gültekin Yıldız; Ayvacık AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Engin, Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Turan Tumay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz ile birlikte Ayvacık Yukarıköy Eski Muhtarı Mehmet Yahya Yavaş'ın...

AK Parti İl Başkanı Yıldız, Ayvacık'ta düğüne katıldı, System.String[]
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız; Ayvacık AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Engin, Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Turan Tumay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz ile birlikte Ayvacık Yukarıköy Eski Muhtarı Mehmet Yahya Yavaş'ın kızı Cahide Yavaş ile Cahit Ramazan'ın düğününe katıldı. Çiçeği burnunda çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Yıldız, düğüne katılan vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:41 Kaynak: İHA
Gültekin Yıldız, Çanakkale, AK Parti, Ayvacık, Güncel
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