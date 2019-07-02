AK Parti İl Başkanı Yıldız, Ayvacık'ta düğüne katıldı
1 saat önce
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av.Gültekin Yıldız; Ayvacık AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Engin, Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Turan Tumay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz ile birlikte Ayvacık Yukarıköy Eski Muhtarı Mehmet Yahya Yavaş'ın...
AK Parti Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:41 Kaynak: İHA
İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız
; Ayvacık
AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Engin
, Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi Turan Tumay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) Çanakkale İl Müdürü Levent Yılmaz
ile birlikte Ayvacık Yukarıköy Eski Muhtarı Mehmet Yahya Yavaş'ın kızı Cahide Yavaş ile Cahit Ramazan'ın düğününe katıldı. Çiçeği burnunda çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Yıldız, düğüne katılan vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇANAKKALE
Serinlemek için göle giren AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı!
AK Parti'den, "İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" iddiasına yalanlama
EPGİS Başkanı Aktaş: Petrol fiyatlarındaki artıştan eşel mobil sistemi bizi koruyacak
Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi