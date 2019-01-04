Son Dakika Haberleri: AK Parti İlkadım İlçe Danışma Meclisi Gerçekleştirildi

AK Parti İlkadım İlçe Danışma Meclisi Gerçekleştirildi

43 dakika önce

AK Parti İlkadım İlçe Daraltılmış Meclis Toplantısı yapıldı.

AK Parti İlkadım İlçe Danışma Meclisi Gerçekleştirildi, System.String[]
AK Parti İlkadım İlçe Daraltılmış Meclis Toplantısı yapıldı.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda, parti olarak 31 Mart Yerel Seçimlerine hazır olduklarını söyledi.

Tok, bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir ile Samsun'a hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Demir de AK Parti Samsun İl Başkanlığı kurucu üyeliğinden Bayındırlık ve İskan Bakanlığına kadar birçok kademede görev aldığını anlattı.

Samsun ve Samsunluların her şeyin en iyisini hak ettiğini vurgulayan Demir, "Bunun için nasip olur da seçimden başarı ile çıkarsak ki buna yürekten inanıyorum, vatandaşımızla uzun yıllar dayanan iletişimimizi daha da güçlendirerek Samsun'u beraber geleceğe taşıyacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:57 Kaynak: AA

Ali Erdoğan, Samsun, İlkadım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır

Elazığ'da 80 Kilogram Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı Dolmuş Şoförleri Ayağı Kesik Köpeğe Protez Taktırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:40:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti İlkadım İlçe Danışma Meclisi Gerçekleştirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]