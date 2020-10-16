AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın vefatı - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın vefatı
16.10.2020 21:35
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan'ın vefatına ilişkin, "Cemaat olarak çok üzgünüz." dedi.
Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan'ın vefatına ilişkin, "Cemaat olarak çok üzgünüz." dedi.
Şirinoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Esayan'ın dürüst ve çalışkan biri olduğunu belirterek, "AK Parti'ye gönülden bağlıydı ve partisiyle ilgili hiçbir toplantıyı kaçırmazdı. Çok iyi niyetli ve vatanseverdi. Kendisiyle çok sık görüşürdük. Mide kanseri oldu, epey zaman hastalıkla mücadele etti maalesef hastalık vücudu sardı ve kendisini kaybettik. Cemaat olarak çok üzgünüz. Devletine milletine bağlı bir arkadaştı." ifadelerini kullandı.
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