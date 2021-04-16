AK Parti İzmir Seçim İşleri İl Başkan Yardımcılığına Mehmet Ata Keskin getirildi - Son Dakika

AK Parti İzmir Seçim İşleri İl Başkan Yardımcılığına Avukat Mehmet Ata Keskin getirildi .

Keskin, yaptığı açıklamada, AK Parti İzmir İl Hukuk Komisyon Üyeliğinin yanında, TÜGVA, MARVAK, İMGİAD gibi sivil toplum kuruluşlarında da görev yaptığını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve İl Seçim İşleri Başkanı Mehmet Kocaağa'nın önerisi ile AK Parti İzmir Seçim İşleri İl Başkan Yardımcılığı görevinin kendisine tevdi edildiğini vurgulayan Keskin, "Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğim. Hedefimiz 2023 genel seçimleri. Seçimlere en iyi şekilde hazır olmak için şimdiden çalışmalara başladık. Allah bizleri utandırmasın. Allah gayretlerimizi arttırsın. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının bir hizmetkarı olmaktan büyük bir onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.