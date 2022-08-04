Kocaeli'de "Hoş Geldin Komşum Projesi" ile kente yeni taşınanlara kucak açılıyor

AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığınca hayata geçirilen projeyle kente yeni taşınan aileler ziyaret edilerek kente dair görüş alışverişinde bulunuluyor.

Yaklaşık bir yıl önce başlatılan "Hoş Geldin Komşum Projesi" kapsamında diğer illerden kente taşınan ailelere ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Ziyaretlerde kentle ilgili görüş ve önerileri dinlenilen ailelere, çeşitli hediyeler veriliyor.

Şu ana kadar 210 aileyle bir araya gelinen proje kapsamında AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son olarak İstanbul'dan Kocaeli'nin Derince ilçesine taşınan Özgül ve Ali Osman Sarı çiftini ziyaret etti.

"Amacımız kalplere girmek"

İl Kadın Kolları Başkanı Özdemir, AA muhabirine, ziyaretleri siyasi düşünce gözetmeden yaptıklarını belirterek, amaçlarının kente yeni gelen ailelerle bağ kurmak olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin 12 ilçesine yeni taşınan aileleri tespit ederek harekete geçtiklerini belirten Özdemir, "Kocaeli'ye gelen vatandaşlarımız burada mutlu bir şekilde yaşıyor. Bir yılda 210 ailemize ziyaret gerçekleştirdik. Kocaeli'nin 12 ilçesinde bu ziyaretleri gerçekleştirdik. Başka şehirden gelen vatandaşlarımız burada kendilerini yalnız hissetmesinler istiyoruz. Ziyaret ettiğimiz ailelere geldikleri şehirde nasıl yaşantıları olduklarını ve Kocaeli'den ne gibi beklentileri olduklarını soruyoruz. Aile yapısını anlamaya çalışıyoruz. Ziyaretlere giderken küçük hediyelerimiz oluyor. İnsani bir çalışma. Amacımız kalplere girmek." diye konuştu.

Özdemir, ayrıca ziyaretlerle Anadolu kültürünün önemli unsurlarından komşuluk ilişkilerinin yaşanmasını ve yaşatılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Derince Belediye Başkanı Aygün de projeye ilçe belediyeleri olarak destek verdiklerini kaydetti.

Aygün, yeni taşınan ailelere destek olmaya çalıştıklarını anlatarak, "Siyasi çalışmaların içerisinde değil ama insani çalışmaların içerisinde bulunması gereken konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Amacımız buraya gelen vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Yeni gelen ailelerimizi ziyaret edip nelere ihtiyaçları olduğunu soruyoruz. Bunları karşılamak bizim görevimiz. Her aileye dokunmamız gerektiğine inanıyorum. Siyasetin temel amacı insana hizmettir." ifadelerini kullandı.

"İlk kez böyle bir projeye denk geldim"

Özgül ve Ali Osman Sarı çifti ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Özgül Sarı, kente yeni geldiğini belirterek, "Burası bana çok iyi geldi. Bu proje gerçekten müthiş bir proje. Mesleğimiz gereği Türkiye'yi geziyoruz. İlk kez böyle bir projeye denk geldim." dedi.

Ali Osman Sarı, böyle bir ilgiyle karşılaştıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.